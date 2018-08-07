Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Мы должны исполнить долг перед нашими героями и бороться за восстановление территориальной целостности


07.08.2018   11:23
Мы должны исполнить долг перед нашими героями и бороться за восстановление территориальной целостности, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на братском кладбище Мухатгверди, где почтил память военных, погибших на августовской войне.
По его словам, не меняется подход России, являющийся не прагматичной, а агрессивной политикой.

«Сегодня исполнилось 10 лет с начала российско-грузинской войны. Августовские дни оставили нам огромную боль и тяжелые воспоминания о войне и человеческой трагедии, оставили потерянные территории, однако также оставили чувство гордости и оно, в первую очередь, связано с нашими героями. Мы должны поблагодарить наших военных, добровольцев, каждого человека, кто 10 лет назад стоял на защите независимости нашей страны.

К сожалению, не меняется подход России. Это не прагматичная, а агрессивная политика. У нас, разумеется, имеется свое видение, состоящее в том, чтобы исполнить долг перед нашими героями, приложить все усилия для того, чтобы бороться за восстановление независимости и территориальной целостности нашей страны», - заявил Ираклий Кобахидзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении обезвредила преступные группы, незаконно освобождавших от службы в армии
В Министерстве сельского хозяйства Армении выявлены махинации с дизельным топливом
Вице-премьер Армении не понимает позицию АРФ Дашнакцутюн относительно ареста Роберта Кочаряна
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна