Кобахидзе: Мы должны исполнить долг перед нашими героями и бороться за восстановление территориальной целостности

07.08.2018 11:23 Мы должны исполнить долг перед нашими героями и бороться за восстановление территориальной целостности, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на братском кладбище Мухатгверди, где почтил память военных, погибших на августовской войне.

По его словам, не меняется подход России, являющийся не прагматичной, а агрессивной политикой.



«Сегодня исполнилось 10 лет с начала российско-грузинской войны. Августовские дни оставили нам огромную боль и тяжелые воспоминания о войне и человеческой трагедии, оставили потерянные территории, однако также оставили чувство гордости и оно, в первую очередь, связано с нашими героями. Мы должны поблагодарить наших военных, добровольцев, каждого человека, кто 10 лет назад стоял на защите независимости нашей страны.



К сожалению, не меняется подход России. Это не прагматичная, а агрессивная политика. У нас, разумеется, имеется свое видение, состоящее в том, чтобы исполнить долг перед нашими героями, приложить все усилия для того, чтобы бороться за восстановление независимости и территориальной целостности нашей страны», - заявил Ираклий Кобахидзе.

















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