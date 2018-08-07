Дональд Туск: Евросоюз решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии

07.08.2018 11:34 Президент Евросовета Дональд Туск откликается на российскую агрессию против Грузии в Twitter. Туск распространяет заявление на грузинском языке.



«Сегодня, когда мы отмечаем 10 годовщину войны между Грузией и Россией, еще раз хочу повторить, что Евросоюз решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и мирное решение конфликта», — пишет Дональд Туск.















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