Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дональд Туск: Евросоюз решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии


07.08.2018   11:34
Президент Евросовета Дональд Туск откликается на российскую агрессию против Грузии в Twitter. Туск распространяет заявление на грузинском языке.

«Сегодня, когда мы отмечаем 10 годовщину войны между Грузией и Россией, еще раз хочу повторить, что Евросоюз решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и мирное решение конфликта», — пишет Дональд Туск.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении обезвредила преступные группы, незаконно освобождавших от службы в армии
В Министерстве сельского хозяйства Армении выявлены махинации с дизельным топливом
Вице-премьер Армении не понимает позицию АРФ Дашнакцутюн относительно ареста Роберта Кочаряна
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна