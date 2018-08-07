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Могерини: Сегодня Евросоюз как никогда поддерживает решение существующих на территории конфликтов мирным путем


07.08.2018   11:37
Евросоюз распространяет декларацию в связи с 10-летней годовщиной российской агрессии против Грузии.

В заявлении от имени Верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини говорится, что сегодня Евросоюз как никогда поддерживает решение существующих на территории конфликтов мирным путем.

«Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах. К сожалению, присутствием российских военных в Абхазии и т.н. Южной Осетии продолжается нарушение международного законодательства и пренебрежение теми обязательствами, которые сама Россия взяла на себя в рамках соглашения, оформленного при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года. Евросоюз по прежнему участвует в усилиях по решению конфликта, в том числе посредством участия сопредседателя ЕС Женевских дискуссиях. В то же время Миссия мониторинга ЕС также находится в Грузии», — говорится в заявлении.

Вместе с тем, ЕС приветствует инициативу правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему», которая принесет пользу гражданам, живущим по обе стороны оккупационной линии.

Как указано в заявлении, такие инициативы полностью соответствуют политике ЕС, которую Брюссель проводит в отношении Абхазии и Цхинвальского региона.

В заявлении также подчеркивается, что в течение десяти лет с российской агрессии Грузия укрепила реформы, направленные на укрепление демократических институтов и принципы верховенства закона, а также смогла добиться экономического прогресса и стала привлекательной для инвесторов и туристов.

«Грузия и сейчас представляет собой образец демократии и пример для подражания для региона», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что в последние годы Грузия и ЕС углубили сотрудничество. В том числе, было оформлено Соглашение об ассоциации, которое включает в себя соглашение о всеобъемлющей и свободной торговле, что, по заявлению ЕС, определяет будущие отношения с Грузией. Речь также идет о важности подписания соглашения о безвизовом режиме с Евросоюзом.

«Сотрудничество ЕС с Грузией — это настоящее партнерство, основанное на политической ассоциации и экономической интеграции, а также на дружеских отношениях между нашими народами», — говорится в заявлении.








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