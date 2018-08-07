Денисова: Украина и Грузия будут сотрудничать в вопросах переселенцев

07.08.2018 12:17 Украина и Грузия будут сотрудничать в вопросах внутренне перемещенных лиц, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



"Одним из самых острых вопросов для Украины сегодня является вопрос внутренне перемещенных человек. И опыт других стран для нас очень важен. Поэтому сегодня на встрече с Послом Грузии господином Гелой Думбадзе мы договорились о сотрудничестве в этом направлении", – написала она на своей странице в соцсети Фейсбук.



Она отметила, что Грузия имеет большой опыт в выплате пенсий и расчета потребностей внутренне перемещенных лиц.



"Господин Гела Думбадзе сообщил, что грузинская сторона готова к сотрудничеству и обмену опытом", –сообщила Л.Денисова.















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