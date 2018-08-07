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Бахтадзе: Спустя десять лет после Августовской войны, вновь продолжается оккупация


07.08.2018   12:26
Спустя десять лет после Августовской войны, вновь продолжается оккупация Абхазского и Цхинвальского регионов и незаконные действия в направлении их фактической аннексии, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на встрече в рамках круглого стола под названием «Для мира и безопасности – 10 лет спустя российско-грузинской войны 2008 года».

По его словам, ровно 10 лет назад грузинский народ на себе еще раз испытал российскую открытую военную агрессию.

Как отметил Мамука Бахтадзе, широкая военная интервенция России 7 августа 2008 года и воздушная атака почти по всем регионам Грузии позднее приняла вид полномасштабных военных действий.

«Была война, за которой последовала оккупация двух неотъемлемых регионов Грузии, еще одна волна этнической чистки и десятки тысяч новых беженцев. В результате агрессии были уничтожены десятки грузинских сел. Российская Федерация оккупировала находящиеся под контролем Грузии 5 ущелий и более 100 сел. Тяжелейшими были и человеческие потери. Жертвами Августовской войны стали десятки человек, в том числе и жизни мирного населения.

Спустя десять лет после Августовской войны, вновь продолжается оккупация Абхазского и Цхинвальского регионов и незаконные действия в направлении их фактической аннексии. Несмотря на мирные усилия Грузии и международного содружества, период после войны – это были 10 лет проволочных ограждений, насилия, запугивания мирного населения, изоляции, давления, этнической дискриминации и незаконных задержаний. В течение всего этого периода, местное население, пострадавшее от конфликта, продолжает жить в тяжелейших условиях и часто с риском для собственной жизни», — заявил Мамука Бахтадзе.

По его словам, оккупация и беззаконие на месте, к сожалению, унесли жизни мирного населения.

«Посягательство на жизни вынужденно перемещенных лиц – Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули оккупационными режимами еще раз подтверждает, что мы еще очень далеки от урегулирования конфликта.

В добавок к этому, сотни тысяч вынужденно перемещенных лиц больше 25 лет лишены возможности вернуться в свои дома. В изгнании выросли поколения, которые не теряют надежду вернуться в свой дом и мирно сосуществовать с абхазами и осетинами.

Тяжесть прошлых лет и вызовы ясно дали понять всем, что нынешняя ситуация не является той идеальной ситуацией, к которой стремимся абхазы, осетины и грузины. Именно поэтому каждый из нас — абхазы, осетины и грузины вместе должны отыскать силу и желание для преодоления этой навязанной провокации и достижения мира, основанного на общих интересах», — заявил Мамука Бахтадзе.

Как отметил премьер, на фоне ежедневных провокаций в течение десяти лет, Грузия смогла и доказала, что является европейским, демократическим государством и она может добиться успехов несмотря на оккупацию 20 процентов территорий страны.






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