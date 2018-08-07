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Кобахидзе: Мощный протест лидеров ваших стран осуществил мобилизацию международного содружества в поддержку Грузии
07.08.2018 12:27
Для меня большая честь приветствовать друзей нашей страны, представителей дружественных стран в главнейшем очаге грузинской демократии — парламенте Грузии, — такими словами начал свою речь председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече в рамках круглого стола под названием «Для мира и безопасности – 10 лет спустя российско-грузинской войны 2008 года».
Как отметил Ираклий Кобахидзе, парламент был тем местом, где огромными усилиями грузинского народа воплотилась идея независимости страны.
«В парламенте было зачато демократическое управление и развилась современная система грузинской государственности. Парламент вновь является самой твердой опорой грузинской парламентской демократии, которая верна свободе грузинского народа как внутри страны, так и на международной арене. 10 лет назад, в августовские дни, именно напротив дворца парламента собрались главы дружественных нам стран, чтобы выразить протест против российской агрессии. Мощный протест лидеров ваших стран осуществил мобилизацию международного содружества в поддержку Грузии и дал нам, населению Грузии надежду, что наша свобода и национальная независимость будет спасена. Хочу поблагодарить дружественные нам страны за оказанную помощь и поддержку. Ваша поддержка не менее важна и после войны, в условиях оккупации и ползучей аннексии, для развития и продвижения Грузии», — заявил Ираклий Кобахидзе.
По его словам, в последние годы, были сделаны большие шаги на пути интеграции Грузии с ЕС, что принесло растущее экономическое сотрудничество, безвизовый режим со странами Европы и стратегическое сотрудничество с ЕС.
«Мы надеемся, что при поддержке дружественных стран, Грузия укрепит национальную свободу, восстановит единство и станет полноправным членом Европы евроатлантического содружества», — заявил Кобахидзе.
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