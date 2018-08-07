Украина в ООН призвала усилить давление на Россию за ее агрессию

07.08.2018 12:34 Международные механизмы влияния, в том числе санкции против России, должны усиливаться до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию против соседних стран и свои попытки подорвать международное право и мировой порядок.



Об этом заявил в понедельник временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко во время мероприятий, посвященных 10-й годовщине начала российско-грузинской войны, передает собственный корреспондент Укринформа.



"Международное сообщество должно сочетать дипломатические инструменты с гораздо более мощными целевыми санкциями, а также изоляцией российских политических лидеров и олигархов. В конце концов, все мы знаем, что Россия понимает только язык силы", - заявил представитель Украины.



Он также призвал ООН "быть более активными" в решении конфликтов, инициированных Россией в Грузии, Украине, Молдове и других местах.



"Несмотря на наличие соответствующих механизмов, таких как Женевские международные дискуссии, Нормандский формат или Трехсторонняя контактная группа, Совет Безопасности ООН и Генассамблея должны продемонстрировать гораздо более мощную позицию в отношении конфликтов и увеличить давление на Россию", - подчеркнул украинский дипломат.



Но более важным, по его словам, должна оставаться последовательная и консолидированная политика международного сообщества в отношении российской оккупации и аннексии для обеспечения мирного решения конфликтов в регионе и мире.



"Первым шагом должна стать деоккупация грузинских и украинских территорий, отмена признания так называемой независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии и выполнение всех других обязательств по действующим соглашениям", - отметил представитель Украинской миссии при ООН.



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Он также подчеркнул, что Россия, как государство-оккупант, имеет обязательства по международному праву перед населением Крыма, Донбасса, Абхазии и т.н. Южной Осетии.



"Она несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных действий и заплатит сполна за тот вред, который причинила", - подчеркнул представитель Миссии Украины при ООН.















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