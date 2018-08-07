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Ринкевичс: Очень важно, чтобы мы напомнили миру, что произошло в Грузии 10 лет назад
07.08.2018 12:38
Украина и Грузия защищают не только свою территориальную целостность, но и безопасность европейских стран. Об этом на пресс-конференции в Грузии 6 августа заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщило "Польське радіо".
Ринкевичс пребывает в Грузии в рамках совместного визита с главами МИД Польши Яцеком Чапутовичем и Литвы Линасом Линкявичусом в честь 10-летия российско-грузинской войны.
"То, что произошло в Грузии в 2008 году и затем в Украине, убеждает нас, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось", – сказал он.
Дипломат считает, что в связи с агрессией РФ против Грузии ЕС "сделал большую ошибку" в 2008 году.
"Очень важно, чтобы мы напомнили миру, что произошло 10 лет назад, что международное право и порядок были нарушены... Это будет не только символический визит, мы будем также говорить с нашими коллегами, президентом и премьер-министром, министром иностранных дел Грузии о том, как можем конкретно поддержать их в сотрудничестве с ЕС и НАТО", – добавил Ринкевичс.
Он подченкнул, что Латвия, Литва и Польша хотят, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО.
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