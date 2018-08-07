Глава МИД Латвии: Украина и Грузия должны стать членами НАТО

07.08.2018 12:46 Украина и Грузия защищают безопасность Европы, поэтому должны стать полноценными членами НАТО.



Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс, передает "Польское радио".



"То, что произошло в Грузии в 2008 году, а затем в Украине, убеждает нас в том, что мы должны делать все, чтобы это не повторилось", – сказал он.



Реакция ЕС на российскую агрессию против Грузии была "большой ошибкой", считает дипломат. "Очень важно, чтобы мы напомнили миру, что произошло 10 лет назад, что международное право и порядок были нарушены", – отметил Ринкевичс.



Министр подчеркнул: Латвия, Литва и Польша хотят, чтобы Киев и Тбилиси стали членами НАТО.



В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс добавил, что, к сожалению, война в Грузии в 2008 году "не всколыхнула мир".



"Поэтому мы хотим напомнить о том, что произошло. Мы должны поддерживать фундаментальную позицию, чтобы агрессор выполнял международные обязательства", - сказал он.



Напомним, саммит Североатлантического альянса подтвердил поддержку решений, принятых на саммите в Бухаресте 2008 года, по которым Украина в будущем может стать членом НАТО.















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