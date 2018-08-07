Бахтадзе: Российская Федерация должна выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года

07.08.2018 13:24 «В интересах Грузии урегулирование отношений с РФ на основании уважения международного права, суверенитета и территориальной целостности нашей страны», — заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе на встрече в формате круглого стола — «Для мира и безопасности – 10 лет спустя российско-грузинской войны 2008 года».



По словам Мамуки Бахтадзе, после усилий грузинского правительства, российско-грузинский конфликт стоит на высоком уровне повестки дня международного содружества.



«Да, Грузия заинтересована в создании условий для улучшения жизни и развития в этом регионе, поскольку устойчивый и долгосрочный мир достигается только посредством процесса развития и путем инклюзивного мирного процесса.



В результате наших усилий, сегодня российско-грузинский конфликт находится на самом высоком уровне в повестке дня международного сообщества. Международное сообщество консолидируется в поддержку Грузии и призывает Российскую Федерацию соблюдать международные обязательства, измененить незаконное решение о признании и осуществить деоккупацию грузинских территорий.



Нашей усердной работой в мирных форматах — в Женевских международных переговорах и механизмах предотвращения инцидентов и реагирования на них, мы, в сложнейших условиях и стоящими перед нами вызовами, стараемся избегать эскалации конфликта. Нашими активными усилиями сложно, но все-же справляемся, с решением проблем и нужд пострадавшего от конфликта населения.



Десять лет назад Российская Федерация взяла на себя обязательство международного сообщества не применять силу и вернуть российские военные подразделения на довоенные позиции. Если российское правительство и русский народ, чтобы реализовать долгосрочные интересы мира и стабильности в этом регионе хочет поддерживать добрососедское, взаимоуважительное сотрудничества с Грузией, то Россия должна принять действенные шаги для выполнения своих международных обязательств», — заявил Мамука Бахтадзе.



По словам премьера, Российская Федерация должна выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести военные соединения с территории Грузии.















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