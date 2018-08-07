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Вольский: Медведев говорит то, что выгодно России


07.08.2018   13:27
Медведев говорит то, что выгодно Российской Федерации, его позиция вытекает из российской позиции — такую оценку дал депутат парламентского большинства Гия Вольский заявлению премьер-министра России о том, что войну в августе 2008 года якоба начала Грузия.

Гия Вольский не видит предпосылок для разрешения конфликтных вопросов с Россией, поэтому не разделяет заявление Дмитрия Медведева о возможностях углубления отношений с Грузией.

«У нас очень узкий переговорный формат с Россией. Думаю, что должна быть создана определенная база. Это зависит не только о Грузии. Россия — агрессор, оккупант, поэтому это зависит не только от нас, когда произойдет политическое урегулирование этого вопроса», — сказала Гия Вольский.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, вступление Грузии в НАТО закончится катастрофическими результатами.






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