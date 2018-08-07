Павло Розенко: Вы никогда не будете одни, мы и сегодня стоим рядом с Грузией

07.08.2018 13:33 Вы никогда не будете одни, мы и сегодня стоим рядом с Грузией, — об этом вице-премьер Украины Павло Розенко заявил на встрече в рамках круглого стола под названием «Для мира и безопасности – 10 лет спустя российско-грузинской войны 2008 года».



«Почти 10 лет назад во время той страшной войны в Грузию приехали лидеры пяти стран. Тогда президент Украины Виктор Ющенко заявил, что мы прошли тысячи километров для того, чтобы выразить нашу искреннюю поддержку грузинскому народу, поддержку суверенитета и территориальной целостности. Вы никогда не будете одни. То же самое мы делаем и сегодня, мы рядом с вами.



Я не забуду слова президента Польши Леха Качиньского – мы здесь, чтобы бороться. Наш сосед, Россия показала свое лицо, которое мы знаем сотни лет. Этот сосед считает, что народ должен ему подчиняться, но мы говорим – нет! Сегодня — Грузия, завтра — Украина, послезавтра — страны Балтии и затем придет очередь и моей страны, Польши. К сожалению, его слова стали пророческими. Уже четыре года Украина борется против российской агресии, поэтому вместе с нашими партнерами, мы не жалеем совместных усилий, чтобы противостоять российской агрессии», — заявил Павло Розенко.















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