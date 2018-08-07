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Линас Линкявичус: Мы не должны считать нормальной оккупацию 20% территории Грузии
07.08.2018 13:34
Наше присутствие здесь символично. На это есть несколько причин. Прежде всего, этим мы выражаем солидарность и поддержку Грузии,- об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Одзиси, у линии оккупации, где он побывал сегодня вместе с представителями властей Грузии и нескольких стран.
По его словам, не следует считать нормальной оккупацию 20% территории Грузии.
«Мы также напоминаем международному сообществу, что эта проблема не исчезла. То, что произошло 10 лет назад, оккупация 20% территории Грузии, не должно считаться нормальным. Россия явно хочет, чтобы мы использовали эту фактическую ситуацию, что очень опасно, потому что за этим последовал прецедент - я имею в виду Крым. Если мы не будем последовательны с нашей политикой, эта ошибка не будет забыта, и где-то еще появится еще одна проблема. Поэтому мы сегодня здесь», - заявил он.
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