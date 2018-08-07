Григол Вашадзе: Когда-нибудь мы, возможно, простим Россию, но никогда не забудем

07.08.2018 13:55 Когда-нибудь мы, возможно, простим Российскую Федерацию, но никогда не забудем, - об этом заявил журналистам кандидат в президенты Грузии от нескольких оппозиционных партий Григол Вашадзе, посетивший братское кладбище Мухатгверди.



«В военно-террористической агрессии 2008 года у России все было готово. Российские военные соединения уже были размещены в Цхинвальском регионе, осетинские бандформирования были подготовлены. Даже уже было определено число погибших среди мирного населения, которое озвучил некто Бастрыкин в 2008 году. Но благодаря героизму этих людей, ценой их крови Грузия сохранила свою государственность. С 1990 года это была шестая война, которая была у Грузии с Россией, но эта война была первой, когда стратегический и тактический план Российской Федерации был прямо направлен на уничтожение государственности Грузии. Этот план провалился усилиями нашей армии и населения, а также правительства и союзников Грузии. Мы никогда этого не забудем.



Когда-нибудь мы, возможно, простим Российскую Федерацию, но никогда не забудем», - заявил Григол Вашадзе.















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