Глава МИД Латвии: Нахождение у линии оккупации символично, этим визитом мы подтверждаем поддержку территориальной целостности Грузии

07.08.2018 13:58 Нахождение здесь, у линии оккупации символично, этим визитом мы подтверждаем поддержку территориальной целостности Грузии, - об этом в ходе визита к линии оккупации заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.



«Как известно, десять лет назад, президенты Польши, Украины и Литвы, премьер-министр Латвии приехали в Грузию. Этот визит не касается только символизма. Это касается практических шагов, которые мы можем предпринять в рамках Евросоюза и международного содружества, чтобы твердо объявить нашу поддержку Грузии в ее борьбе за независимость и территориальную целостность. Это также касается тех практических шагов, которые мы можем предпринять, исходя из нашего опыта, имевшегося у стран Балтии. Я очень горжусь той работой, которую осуществляет Миссия наблюдателей ЕС», - отметил он.















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