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Яцек Чапутович: Ни одна страна не может менять границы другой страны, используя силу
07.08.2018 14:03
Ни одна страна не может менять границы другой страны, используя силу, - об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в Одзиси, у линии оккупации, где он побывал сегодня вместе с представителями властей Грузии и нескольких стран.
Яцек Чапутович подчеркнул, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.
«Для нас неприемлема любая активность, осуществляемая нелегитимно. Ни одна страна не может менять границы другой страны, используя силу. Любое такое действие должно рассматриваться, как нарушение международного права и универсальных ценностей. Все страны мира, в том числе, Россия,
согласились воздерживаться от применения силы против территориальной целостности других стран. Необходимо продолжить международные дискуссии в Женеве, направленные на мирное политическое урегулирование этих территориальных конфликтов», - заявил Чапутович.
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