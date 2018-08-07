Яцек Чапутович: Ни одна страна не может менять границы другой страны, используя силу

07.08.2018 14:03 Ни одна страна не может менять границы другой страны, используя силу, - об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в Одзиси, у линии оккупации, где он побывал сегодня вместе с представителями властей Грузии и нескольких стран.



Яцек Чапутович подчеркнул, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.



«Для нас неприемлема любая активность, осуществляемая нелегитимно. Ни одна страна не может менять границы другой страны, используя силу. Любое такое действие должно рассматриваться, как нарушение международного права и универсальных ценностей. Все страны мира, в том числе, Россия,

согласились воздерживаться от применения силы против территориальной целостности других стран. Необходимо продолжить международные дискуссии в Женеве, направленные на мирное политическое урегулирование этих территориальных конфликтов», - заявил Чапутович.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

