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Линкявичус: Мы видим, что ситуация не улучшена, так как продолжается процесс т.н. бордеризации
07.08.2018 14:07
Мы видим, что ситуация не улучшена, так как продолжается процесс т.н. бордеризации, — об этом заявил министр иностранных дел Лиетувы Линас Линкявичус
По его словам, на оккупированных территориях Грузии нарушаются права человека. Вместе с тем, как отметил Линкявичус, фиксируются факты жестокого обращения с людьми, примером чего являются случаи Татунашвили и Отхозория.
«Мы, естественно, поддерживаем Грузию и гордимся, что можем присоединиться к вашему усилию. Грузия стоит на хорошем пути, имею в виду перспективу вступления в Евросоюз и НАТО. Из нашего прибалтийского опыта мы можем сказать, что такая перспектива будто и не существовала, поэтому,
когда в начале двухтысячных мы говорили на эту тему с партнерами, нам говорили, что мы не станем, например, членами НАТО. Конечно, такая мотивация нам не помогала и на избранном нами пути были очень большие сложности, но несмотря на все эти сложности, мы говорили – давайте не сдаваться, время придет», — заявил Линкявичус.
Кроме того, министр иностранных дел Лиетувы говорил о важности солидарности.
«Солидарность нужна была 10 лет назад, чтобы мы защитили мир, Грузию и защитили Тбилиси. Сейчас тоже нужна солидарность, чтобы напомнить международному содружеству, что этот вопрос не должны снимать с повестки дня, так как сегодня есть много вызовов: терроризм, миграция и горячие точки», — заявил Линас Линкявичус.
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