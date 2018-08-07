Мария Пейчинович-Бурич: Подтверждаю безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ

07.08.2018 14:11 Председатель Комитета министров Совета Европы, заместитель премьер-министра и министра иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович Бурич распространяет заявление в связи с 10-ой годовщиной российской агрессии против Грузии.



«В этом году исполняется 10 лет с конфликта в Грузии, который, к сожалению, до сих пор не урегулирован. В рамках своих возможностей, как председателя Комитета министров Совета Европы я хочу воспользоваться этим шансом и еще раз подтвердить мою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ»,- говорится в заявлении.















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