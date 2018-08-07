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Ринкевичс: Российская агрессия 10 лет назад была для всех нас тревожным звонком
07.08.2018 14:32
Российская агрессия 10 лет назад была для всех нас тревожным звонком, однако мы не осознали этого надлежащим образом, — об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдрагс Ринкевичс.
По его словам, международное содружество посчитало, что это местный и не такой важный конфликт, поэтому Россия вернулась к обычным отношениям, однако шесть лет спустя, такое же повторилось в Крыму.
«Сейчас мы лучше подготовлены, как международное содружество, однако нам все таки предстоит пройти путь. Когда мы, страны Балтии, стучали в двери НАТО, нам сказали, мол вы должны стать такими привлекательными, чтобы НАТО и Евросоюз попросили вас присоединится. Мой совет – станьте настолько привлекательной чтобы проживающие в Абхазии и т.н. Южной Осетии захотели отпустить Россию и быть в составе единой Грузии», — заявил Эдгарс Ринкевичс.
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