Ринкевичс: Российская агрессия 10 лет назад была для всех нас тревожным звонком

07.08.2018 14:32 Российская агрессия 10 лет назад была для всех нас тревожным звонком, однако мы не осознали этого надлежащим образом, — об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдрагс Ринкевичс.



По его словам, международное содружество посчитало, что это местный и не такой важный конфликт, поэтому Россия вернулась к обычным отношениям, однако шесть лет спустя, такое же повторилось в Крыму.



«Сейчас мы лучше подготовлены, как международное содружество, однако нам все таки предстоит пройти путь. Когда мы, страны Балтии, стучали в двери НАТО, нам сказали, мол вы должны стать такими привлекательными, чтобы НАТО и Евросоюз попросили вас присоединится. Мой совет – станьте настолько привлекательной чтобы проживающие в Абхазии и т.н. Южной Осетии захотели отпустить Россию и быть в составе единой Грузии», — заявил Эдгарс Ринкевичс.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

