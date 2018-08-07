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Григол Вашадзе считает, что оценку заявлениям Саломе Зурабишвили об августовской войне должно дать общество
07.08.2018 14:38
Пусть грузинский избиратель даст оценку Саломе Зурабишвили, ее заявлениям, личности и мировоззрению, — заявил кандидат в президенты от объединения оппозиционных партий «Сила в единстве» Григол Вашадзе.
По его словам, комментировать заявления Саломе Зурабишвили не является его делом.
«Это не мое дело. Я думаю, что наше общество настолько развито, что найдет адекватные слова и адекватные действия для того, чтобы самому дать оценку личности и заявлениям этой дамы. Повторяю, это не мое дело. Я должен заниматься своей кампанией», — сказал Григол Вашадзе.
Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили заявила, что Россия начала войну с Грузией сто лет назад, а в августе 2008 года Грузия втянулась в российскую провокацию, и начала эту часть военных действий.
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