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США призывают РФ вывести вооружение из Грузии
07.08.2018 14:42
США призвали Россию отвести вооруженные силы из Грузии на довоенные позиции.
"Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда Вооруженные силы России ринулись через международную границу с Грузией, пытаясь силой изменить ее. Территории Грузии всё еще оккупированы Россией. Мы вновь призываем Россию отвести свои силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттере во вторник.
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