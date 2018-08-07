США призывают РФ вывести вооружение из Грузии

07.08.2018 14:42 США призвали Россию отвести вооруженные силы из Грузии на довоенные позиции.



"Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда Вооруженные силы России ринулись через международную границу с Грузией, пытаясь силой изменить ее. Территории Грузии всё еще оккупированы Россией. Мы вновь призываем Россию отвести свои силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттере во вторник.















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