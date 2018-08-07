Правительство Эстонии: 10 лет назад Россия грубо нарушила суверенитет и территориальную целостность Грузии

07.08.2018 15:42 Десять лет назад Россия грубо нарушила суверенитет и территориальную целостность Грузии, — об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице правительства Эстонии в Twitter.



«На сегодня продолжается незаконная оккупация территорий Грузии Абхазии и т.н. Южной Осетии. Мы должны защитить международное право и напомнить России об обязательствах, которые должны соблюдаться по соглашению о прекращении огня», — говорится в заявлении правительства Эстонии.



Заявление сопровождается картой Грузии, на которой отмечены оккупированные Россией Абхазия и Цхинвали.



Сегодня же специальное заявление распространил и министр иностранных дел Эстонии. Как подчеркнул Свен Миксер, Абхазия и Цхинвальский регион являются составными частями Грузии. МИД Эстонии также призывает Россию выполнить соглашение о прекращении огня и вывести свои войска с территории Грузии.



В то же время министр иностранных дел Эстонии приветствует инициативу правительства Грузии, направленную на улучшение условий жизни граждан, проживающих в оккупированных регионах.















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