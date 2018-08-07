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Яцек Чапутович: Вновь призываем Россию отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона и вывести войска с этих территорий
07.08.2018 15:43
Вновь призываем Россию отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона, полностью выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести войска с этих территорий, — об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
По его словам, необходимо продолжать усилия в Женевских международных дискуссиях, чтобы конфликт был решен мирным путем.
«Нас, естественно, тревожит ухудшенная гуманитарная ситуация, которая есть на оккупированных территориях, поэтому мы поддерживаем вынужденно перемещенных лиц из т.н. Южной Осетии и Абхазии и резолюции, которые приняты в связи с оккупированными территориями.
Поддерживаем также мирную инициативу правительства Грузии – «Шаг к лучшему будущему».
Хочу также похвалить и одобрить ваше такое стойкое стремление и путь к будущему вступлению в Евросоюз и НАТО. Мы вновь поддержим как реформы в секторе обороны, так и одобряем твердую волю Грузии иметь успех на пути европейской интеграции.
Еще раз подчеркиваю ту поддержку, которую моя страна выражает вашему проевропейскому курсу. Грузия несомненно является лидером во всем соседстве и я рад, что последний саммит подчеркнул европейские стремления Грузии», — заявил Яцек Чапутович.
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