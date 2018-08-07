Залкалиани: Российские военный вновь незаконно находятся на оккупированных территориях Грузии

07.08.2018 15:46 10 лет назад Грузия стала целью российской агресии, за чем последовала оккупация территорий нашей страны. К сожалению, спустя десять лет вновь продолжается оккупация нашей страны, — об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



Министр отметил, что российские военный вновь незаконно находятся на оккупированных территориях Грузии.



По словам министра иностранных дел, наряду с разговорами о тяжелом опыте прошлого, сегодня необходимо делать акцент и на будущее.



«Хотим ли мы такого мира, который основан на применении силы? Я говорю так потому, что война десятилетней давности не была изолированным инцидентом, ни межгосударственным конфликтом, который произошел из ниоткуда, это была еще одна фаза того противостояния, которое идет, которое является противостоянием ценностей и борьбой за суверенитет и независимость для Грузии. Это – борьба за нашу свободу и такое правило жизни, которое основано не европейских ценностях», — заявил Залкалиани.



Как отметил министр иностранных дел Грузии, стремление Грузии к свободе никто не сможет остановить.



«Мы продолжаем развивать это стремление для сильной, демократической Грузии, которая будет интегрирована с Европой теми ценностями, являющимися ценностями для каждого из нас. Именно это – лучший ответ на оккупацию определенной части нашей страны.



Сильная Грузия, основанная на успешных реформах и хорошем управлении, уважении прав человека является страной, которую мы хотим для грузин, абхазов, осетин и проживающий в Грузии этнических групп. Мы хотим страну, которой будут подражать другие, так же как примером для нас был опыт восточноевропейских друзей и стран Балтии.



Был период, когда мы сидели в одной большой лодке. Сегодня у всех нас есть маленькие, свои, собственный лодки, однако мы должны объединится в тот большой флот, который продолжит шествие под свободой и демократией к лучшему будущему», — заявил Давид Залкалиани.















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