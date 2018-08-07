Посольство Великобритании в Грузии распространило видеообращение Алана Дункана (Видео)

07.08.2018 15:57 Посольство Великобритании распространило видеообращение Алана Дункана - Призываем Россию выполнить обязательства по шестипунктному соглашению

15:24, 07.08.2018



Мы призываем Россию вывести вооруженные силы из Грузии, чтобы создать условия для примирения и мирного урегулирования конфликта, — заявил государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан в специальном видеобращении в связи с 10-ой годовщиной российской агрессии против Грузии. Видеообращение министра опубликовало посольство Великобритании в Грузии.



По заявлению Дункана, Великобритания решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах, а также поддерживает мирную инициативу Грузии «Шаг к лучшему будущему».



«Мы с печалью встречаем 10 -ую годовщину российско-грузинского конфликта. Вспоминаем погибших в конфликте и десятки тысяч вынужденно перемещенных лиц, которые до сих пор не могут вернуться в свои дома. Трагедия заключается в том, что Грузия все еще разделена. Мы обеспокоены ситуацией с правами человека в тех регионах, на которые не распространяется юрисдикция Грузии. Призываем все стороны конструктивно участвовать в формате международных переговоров в Женеве. Призываем Россию выполнить обязательства, взятые по шестипунктному соглашению», — говорится в видеозаявлении государственного министра Великобритании по делам Америки и Европы Алана Дункана.



















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