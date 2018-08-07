Цихелашвили: Визит представителей стран-партнеров - это посыл России

07.08.2018 16:00 «Визит представителей стран-партнеров в 10-летнюю годовщину российской агрессии — это посыл России, что мы не одни», — заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.



По её словам, данный визит также является посылом для РФ, что политика жесткого разделения и разобщения не будет успешной.



«Мы участвовали сегодня в круглом столе, чтобы еще раз выразить нашим партнерам благодарность за поддержку, что спустя 10 лет с момента начала российской агрессии и в условиях продолжающейся оккупации грузинских территорий они стоят рядом с нами. Это является посылом для РФ, что политика жесткого разделения и разобщения не будет успешной и она неприемлема для международного содружества. Визит также является посылом и для Грузии, что мы не одни и в своих мирных инициативах можем рассчитывать на поддержку наших партнеров», — заявила Кетеван Цихелашвили.



6-7 августа, в связи с 10-летием с Августовской войны Грузию посещают: министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, министр иностранных дел Лиетувы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и вице-премьер Украины Павло Розенко. При участии гостей высокого ранга в Тбилиси состоялась встреча в ранге круглого стола — «Для мира и безопасности – 10 лет спустя российско-грузинской войны 2008 года».















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