МИД Финляндии: Абхазия и Южная Осетия принадлежат Грузии

07.08.2018 16:03 Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало заявление в связи 10-й годовщиной агрессии, осуществленной Россией против Грузии.



«Согласно международному праву, Абхазия и регион т.н. Южной Осетии принадлежат Грузии. Международные отношения должны основываться на законах, правилах и принципах хартии ООН. Важно, чтобы конфликты в Грузии были урегулированы мирным путем», — заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.



Финские власти заявляют, что Хельсинки продолжает сотрудничать с Грузией в целях мирного урегулирования конфликта, в частности, финские представители находятся в составе мониторинговой миссии ЕС.



«Финские наблюдатели находятся в миссии с момента ее основания. Конфликт не завершен. Финляндия считает, что выполнение соглашения, подписанного в августе, имеет жизненно важное значение. Россия должна вывести войска из Абхазии и т.н. Южной Осетии в соответствии с международными обязательствами», — заявляет МИД Финляндии.















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