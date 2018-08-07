|
|
Президент Грузии принял министров иностранных дел Польши, Литвы и Латвии и вице-премьера Украины
07.08.2018 17:08
Президент Грузии принял министров иностранных дел Польши, Литвы и Латвии и вице-премьера Украины.
На встрече во дворце президента Георгий Маргвелашвили поблагодарил представителей дружественных стран за ту твердую и непоколебимую поддержку, которую они проявили во время российской агрессии 10 лет назад, в процессе укрепления политики непризнания и защиты суверенитета Грузии.
Президент особо подчеркнул важность того специального коммюнике, который Латвия, Литва, Польша и Украина приняли в 10-ую годовщину российской агрессии против Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна