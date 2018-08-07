Президент Грузии принял министров иностранных дел Польши, Литвы и Латвии и вице-премьера Украины

07.08.2018 17:08 Президент Грузии принял министров иностранных дел Польши, Литвы и Латвии и вице-премьера Украины.



На встрече во дворце президента Георгий Маргвелашвили поблагодарил представителей дружественных стран за ту твердую и непоколебимую поддержку, которую они проявили во время российской агрессии 10 лет назад, в процессе укрепления политики непризнания и защиты суверенитета Грузии.



Президент особо подчеркнул важность того специального коммюнике, который Латвия, Литва, Польша и Украина приняли в 10-ую годовщину российской агрессии против Грузии.















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