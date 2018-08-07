Неформальная группа друзей Грузии в ОБСЕ распространила совместное заявление в связи с 10-й годовщиной августовской войны 2008 года

07.08.2018 17:12 7 августа 2018 года, США, Канада, Великобритания, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Польша, Румыния, Чехия и Украина приняли в ОБСЕ совместное заявление в поддержку Грузии в связи с 10-й годовщиной российско-грузинской войны августа 2008 года.



Страны-участницы ОБСЕ выражают полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и призывают Российскую Федерацию отозвать признание т.н. независимости регионов Грузии Абхазии и т.н. Южной Осетии.



В заявлении говорится о крайней обеспокоенности в связи с продолжающейся оккупацией грузинских территорий спустя 10 лет после военной интервенции России в Грузию, и подчеркивается необходимость мирного урегулирования конфликта на основе уважения фундаментальных принципов и норм международного права, Хартии ООН и Хельсинкского Заключительного акта.



Группа друзей Грузии в ОБСЕ призывает Российскую Федерацию полностью выполнить Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутое при посредничестве ЕС, в том числе вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии. В заявлении также выражена глубокая озабоченность в связи с нарушениями прав человека, увеличения военных учений и усиления военной инфраструктуры России в грузинских регионах Абхазия и т.н. Южная Осетия.



Группа друзей также осуждает факты убийств граждан Грузии, вынужденно перемещенных лиц Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули, и призывает Российскую Федерацию, как силу, осуществляющую эффективный контроль в Абхазии и т.н. Южной Осетии, не мешать привлечению к ответственности преступников.



Члены группы поддерживают превентивные меры Грузии, направленные на искоренение чувства безнаказанности и предотвращение ухудшения ситуации с правами человека в оккупированных регионах Грузии. Они отмечают принятие правительством Грузии «списка Татунашвили-Отхозория», что основано на соответствующей резолюции грузинского парламента.



В заявлении также говорится, что члены группы приветствуют взятое Грузией в одностороннем порядке обязательство о неприменении силы и выполнении принятого при посредничестве Европейского союза Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и призывают Россию предпринять ответный шаг, подтвердить и выполнять обязательство о неприменении силы против Грузии.



Страны-участницы ОБСЕ поддерживают новую мирную инициативу грузинского правительства «Шаг к лучшему будущему», которая направлена улучшение гуманитарных и социально-экономических условий населения, проживающего в грузинских регионах Абхазии и т.н. Южной Осетии и содействие восстановлению доверия и контактов между разделенными людьми.



7 августа 2018 года, министры иностранных дел стран группы друзей Грузии в ОБСЕ распространили и совместное видеообращение в связи с 10-ой годовщиной российско-грузинской войны августа 2008 года.



Информация предоставлена МИД Грузии.















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