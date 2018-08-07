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Министр иностранных дел Швеции: Призываем Россию полностью выполнить шестипунктное Соглашение от 12 августа 2008 года
07.08.2018 18:13
Призываем Россию полностью выполнить шестипунктное Соглашение от 12 августа 2008 года, — данное заявление министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём опубликовала в своем Twitter.
«Прошло 10 лет с российской агрессии против Грузии. Подтверждаем нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Призываем Россию полностью выполнить шестипунктное Соглашение от 12 августа 2008 года», — написала министр иностранных дел Швеции.
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