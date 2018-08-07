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МИД Германии: Признание грузинских регионов Россией неприемлемо


07.08.2018   18:23
Согласно заявлению МИД Германии, признание грузинских регионов Абхазии и Цхинвали в качестве независимых государств недопустимо и неприемлемо. Об этом говорится в заявлении МИД Германии в связи с 10-й годовщиной российско-грузинской войны.

«Германия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах. Признание Россией и четырьмя другими странами этих регионов как независимыми государствами неприемлемо. Германия поддерживает усилия по разрешению конфликтов мирным путем, которые должны проводиться в рамках Женевских дискуссий. Эти дискуссии являются краеугольным камнем международных усилий по достижению этой цели. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по соглашению, подписанному 12 августа и 8 сентября 2008 года », — говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что Германия продолжает свою миссию мониторинга ЕС в Грузии и требует, чтобы международные правозащитные организации имели доступ в оккупированные Россией регионы.

Германия также приветствует инициативу правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему», которая направлена на улучшение условий жизни граждан, живущих за оккупационной линией.






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