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Алан Дункан: Мы скорбим по погибшим и помним тысячи людей, которые до сих пор не могут вернуться в свои дома


07.08.2018   18:52
Настоящая трагедия, что Грузия все еще остается разделенной, - об этом государственный министр Великобритании сэр Алан Дункан заявил в связи с 10-летней годовщиной августовской войны 2008 года.

«Сегодня мы с болью в душе вспоминаем 10-ю годовщину российско-грузинского конфликта 2008 года. Мы скорбим по погибшим и помним тысячи людей, которые до сих пор не могут вернуться в свои дома . То, что Грузия все еще остается разделенной, это настоящая трагедия. Мы выражаем обеспокоенность ситуацией с правами человека на территориях, не контролируемых Грузией. Соединенное Королевство продолжит твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. Призываем все стороны конструктивно работать в рамках международных Женевских дискуссий. Также поддерживаем новую мирную инициативу Грузии «Шаг к лучшему будущему». Призываем Россию выполнить обязательства шестипунктного соглашения от 12 августа 2008 года и вывести свои вооруженные силы с территории Грузии для мирного урегулирования конфликтов», - заявил Дункан.








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