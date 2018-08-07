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Посольство США – Грузия, мы с вами


07.08.2018   19:04
Посольство США в Грузии распространяет очередное заявление в связи с 10-летием августовской войны 2008 года. В заявлении отмечается, что США продолжат работать для обеспечения непрерывной поддержки мира в отношении суверенитета и территориальной целостностью Грузии в пределах ее международно признанных границ.

«Десять лет назад в этот день Россия вторглась в суверенное государство Грузии. Жертвами конфликта стали сотни людей, тысячи мирных граждан были вынуждены покинуть свои дома, и началась разрушительная оккупация, охватившая 20 процентов территории Грузии. Ставшие в результате войны беженцами все еще не могут вернуться в свои дома. Население оккупированных территорий в течение последнего десятилетия лишено возможности быть участниками достигнутого страной значительного экономического и политического прогресса. Оккупация продолжается десять лет – десять долгих лет. Мы продолжим работу с правительством и народом Грузии и с нашими друзьями и союзниками, чтобы вместе обеспечить постоянную поддержку миром суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Грузия, мы с вами», - говорится в заявлении посольства США.







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