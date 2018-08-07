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МИД Норвегии: Мы вновь призываем Россию соблюдать Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести вооруженные силы из Грузии
07.08.2018 19:21
Мы вновь призываем Россию соблюдать Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести вооруженные силы из Грузии, — говорится в заявлении министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде.
Министр отметила, что с августа 2008 года прошло 10 лет, но конфликт по-прежнему не разрешен, и российские вооруженные силы остаются на территории Грузии. По ее словам, несмотря на Соглашение от 12 августа 2008 года, Россия усилила военный контингент в оккупированных регионах Грузии.
«В Женеве под председательством ОБСЕ, ЕС и ООН регулярно проводятся международные переговоры по гуманитарным аспектам и аспектам безопасности конфликта, хотя вопрос статуса оккупированных регионов не стоит в повестке дня этих переговоров.
В течение некоторого времени основная задача состояла в соблюдении сторонами обязательств по безопасности и не применении силы. Правительство Грузии выполнило это обязательство, однако Россия и оккупированные регионы нет», — заявляет министр иностранных дел Норвегии.
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