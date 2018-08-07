МИД Дании: Россия должна уважать соглашение о прекращении огня от 2008 года

07.08.2018 19:27 Министерство иностранных дел Дании публикует в Twitter заявление в связи 10-й годовщиной агрессии, осуществленной Россией против Грузии.



«Дания выражает свою скорбь, что даже спустся 10 лет после вторжения в Грузию, Россия по-прежнему не проявляет уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии. Россия должна уважать Соглашение о прекращении огня от 2008 года, и дать возможность международным миссиям работать в Абхазии и т.н. Южной Осетии», — заявляет МИД Дании.















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