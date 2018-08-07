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МИД Словакии: Словакия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии
07.08.2018 20:11
Словацкая Республика продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в ее международно признанных границах и поддерживает ее евроатлантические стремления, — об этом говорится в заявлении МИД Словакии.
«Министерство призывает правительство Российской Федерации соблюдать соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутое при посредничестве Евросоюза, и прекратить незаконное присутствие военного контингента в т.н. Южной Осетии и Абхазии.
Министерство также требует, чтобы Россия обеспечила полный доступ миссии мониторинга ЕС и гуманитарных организаций к оккупированным территориям Грузии. Мы рассматриваем действия России, в частности, установку технических барьеров у административной границы т.н. Южной Осетии и Абхазии как контрпродуктивные, наносящие ущерб населению, проживающему по обе стороны административной границы, и качеству их жизни.
Мы призываем все стороны конфликта начать диалог более интенсивно и с более доброй волей, в том числе с помощью Женевских международных переговоров, в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении.
Словацкая Республика ценит и поддерживает инициативу правительства «Шаг к лучшему будущему», целью которой является, завоевание доверия, улучшение гуманитарных и социально-экономических условий жизни для народа Абхазии и т.н. Южной Осетии, развитие личных отношений и экономического сотрудничества, а также начала процесса примирения между жителями региона.
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