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МИД Японии: Мирное урегулирование конфликта необходимо для мира и стабильности в Грузии и во всем регионе
07.08.2018 20:25
Министерство иностранных дел Японии отзывается на 10-ю годовщину российской военной агрессии против Грузии.
«Япония выражает глубокие соболезнования жертвам конфликта и их близким, и подтверждает свою твердую позицию, что мирное урегулирование конфликта в этом регионе, в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, является необходимым для мира и стабильности Грузии и всего региона Южного Кавказа», — говорится в заявлении МИД Японии.
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