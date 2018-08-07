Президент Грузии наградил Орденом Чести журналистов, погибших во время Августовской войны

07.08.2018 20:28 Президент Грузии сегодня наградил Орденом Чести посмертно тех журналистов, которые погибли во время исполнения служебных обязанностей. Это: Гига Чихладзе, Александр Климчук и Стан Сториманс.



Награду Стана Сториманса отправят его семье в Нидерланды.



Ордена, которыми журналистов наградили посмертно, передали членам их семей.



Во дворце президента проходит мероприятие в честь 10-летней годовщины с Августовской войны 2008 года.



В администрации президента находятся премьер-министр Грузии, представители дипломатического корпуса, члены правительства и гражданского общества.















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