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Президент Грузии наградил Орденом Чести журналистов, погибших во время Августовской войны
07.08.2018 20:28
Президент Грузии сегодня наградил Орденом Чести посмертно тех журналистов, которые погибли во время исполнения служебных обязанностей. Это: Гига Чихладзе, Александр Климчук и Стан Сториманс.
Награду Стана Сториманса отправят его семье в Нидерланды.
Ордена, которыми журналистов наградили посмертно, передали членам их семей.
Во дворце президента проходит мероприятие в честь 10-летней годовщины с Августовской войны 2008 года.
В администрации президента находятся премьер-министр Грузии, представители дипломатического корпуса, члены правительства и гражданского общества.
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