|
|
Во дворе резиденции президента Грузии прошла фотовыставка об Августовской войне
07.08.2018 20:30
Во дворе резиденции президента Грузии прошла фотовыставка об Августовской войне.
Выставку осмотрели президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе.
Кроме того, президент Грузии сегодня наградил Орденом Чести посмертно тех журналистов, которые погибли во время исполнения служебных обязанностей. Это: Гига Чихладзе, Александр Климчук и Стан Сториманс.
Во дворце президента проходит мероприятие в честь 10-летней годовщины с Августовской войны 2008 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна