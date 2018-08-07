Во дворе резиденции президента Грузии прошла фотовыставка об Августовской войне

07.08.2018 20:30 Во дворе резиденции президента Грузии прошла фотовыставка об Августовской войне.



Выставку осмотрели президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе.



Кроме того, президент Грузии сегодня наградил Орденом Чести посмертно тех журналистов, которые погибли во время исполнения служебных обязанностей. Это: Гига Чихладзе, Александр Климчук и Стан Сториманс.



Во дворце президента проходит мероприятие в честь 10-летней годовщины с Августовской войны 2008 года.















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