У бывшего посольства России в Тбилиси проходит акция молодежи в связи с 10-летием Августовской войны

07.08.2018 20:54 У бывшего посольства России в Тбилиси проходит акция молодежи в связи с 10-летием Августовской войны.



Участники акции символично провели напротив здания проволочные ограждения и повесили фотографии, отображающие дни Августовской войны.



«В августе 2008 года вооруженные силы Российской Федерации начали широкомасштабную военную агрессию против России. Авиация разбомбила села, порты и военные базы. Снаряды упали и в центре города Гори. В результате агрессии погибли как грузинские солдаты, так и мирное население», — заявляют организаторы акции.















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