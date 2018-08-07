Бахтадзе: Сегодня исполнилось 10 лет после того, как Россия осуществила еще один агрессивный акт против Грузии

07.08.2018 20:57 В 21-ом веке, когда человечество старается, чтобы человеческие отношения имели как можно меньше барьеров, у нас на территории Грузии есть проволочные ограждения, это неприемлемо и я уверен, что время все расставит объективно и справедливо, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на мероприятии в связи с 10-ой годовщиной Августовской войны 2008 года, которое состоялось в администрации президента.



Глава правительства отметил, что ответом на те вызовы, перед которыми сегодня стоит Грузия, будет строительство европейского, сильного государства и демократических институтов мирным путем.



«Сегодня исполнилось 10 лет после того, как Россия осуществила еще один агрессивный акт против Грузии, нашей государственности и на выставленных здесь сегодня фотографиях видно, какую огромную боль и несправедливость принесло все это. Погибли 170 грузинских солдат и около 200 наших мирных граждан. Мы получили дополнительно десятки тысяч человек, которые были вынуждены покинуть жилые дома и фактически – еще одну волну этнической чистки в Грузии. Это – очень тяжелый вызов. Это – явный пример несправедливости, к которому добавились еще более агрессивные попытки осветить все это в СМИ очень субъективно. Я хорошо помню, как агрессивно в тот период работала пропагандистская машина оккупанта и пыталась показать мировому содружеству, будто все это было инициировано со стороны грузинского государства. Тогда нам нужно было прорвать риторику и эту пропаганду и показать нашим друзьям-странам то реальное лицо, которое оккупационная сила осуществляла на наших территориях. Действительно, можно без преувеличения сказать, что журналисты, операторы и фотографы совершили героическое дело. Они смогли запечатлеть на пленку, что представляет собой реально оккупационная сила, каким примером агрессии и бесчеловечности было все это. Для меня, как рядового гражданина, действие каждого из этих людей является примером героизма в тот момент и равносильно героизму. Я хотел бы поблагодарить каждого из вас за это. Я хотел бы поклониться памяти этих трех журналистов, которые совершили большой героизм во время исполнения профессиональной деятельности, но, к сожалению, сегодня их нет с нами. Вместе с тем, 11 журналистов получили очень серьезную травму, и я хочу сказать и им, что они настоящие герои нашей страны. Они смогли запечатлеть на пленку и показать странам — нашим друзьям реальное лицо оккупационной силы. И сегодня, спустя 10 лет, все это — очень большой вызов и боль. Мы все еще живем в режиме т.н. проволочных ограждений. когда человечество старается, чтобы человеческие отношения имели как можно меньше барьеров, у нас на территории Грузии есть проволочные ограждения. Естественно, это неприемлемо и я уверен, что время все расставит объективно и справедливо. Ответом на те вызовы, перед которыми сегодня стоит Грузия, будет строительство европейского, сильного государства и демократических институтов мирным путем, где все люди смогут реализовать свой потенциал и талант. Наш ответ на этот вызов – строительство демократических институтов и именно это является единственным безальтернативным предложением нашим абхазским и осетинским гражданам, чтобы мы вместе строили единое, сильное европейское государство», — заявил премьер-министр.



Глава правительства осмотрел фотовыставку об Августовской войне 2008 года и ее результатах и еще раз поблагодарил всех журналистов, фотографов и операторов, которые в дни войны смогли запечатлеть объективную реальность для международного содружества ценой собственной жизни.















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