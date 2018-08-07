Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маргвелашвили: Грузия, пока, все еще является частично оккупированной страной, но победа неизбежна


07.08.2018   22:33
В рамках мероприятий в связи с 10-ой годовщиной Августовской войны 2008 года, во дворце президента Грузии состоялся прием для представителей властей, дипломатического корпуса, гражданского сектора и СМИ.

В ходе выступления с речью, президент Грузии подчеркнул, что российская агрессия началась задолго до августовской войны 2008 года и продолжается в виде гибридной войны по сей день.

«10-лет назад процесс агрессии, осуществленной против Грузии, не завершился, так как логика Москвы, которая заключается в том, что Грузия не должна и не может решать свою судьбу независимо, не изменилась. Однако, не изменилась и воля грузинского народа, который твердо решил, что сам является распорядителем своей судьбы и будущего. Так было в течение многих веков, так будет продолжаться и в будущем, и мы должны знать, что в этой борьбе мы будем победителями также, как выигрывали эти бои с более крупными империями, чем Россия, и с меньшим количеством друзей, чем есть у Грузии сейчас.

Мы пока являемся частично оккупированной страной, однако победа, объединение Грузии неизбежно и гарантией этой неизбежности является грузинское общество, которое никогда не смирится и не допустит раскол страны», — заявил Георгий Маргвелашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Ливана в октябре посетит Армению
Президент Грузии наградил Орденом Чести журналистов, погибших во время российско-грузинской войны 2008 года
МИД Германии: Одностороннее признание сепаратистских регионов Грузии Российской Федерацией и еще четырьмя государствами неприемлемо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна