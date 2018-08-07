Маргвелашвили: Грузия, пока, все еще является частично оккупированной страной, но победа неизбежна

07.08.2018 22:33 В рамках мероприятий в связи с 10-ой годовщиной Августовской войны 2008 года, во дворце президента Грузии состоялся прием для представителей властей, дипломатического корпуса, гражданского сектора и СМИ.



В ходе выступления с речью, президент Грузии подчеркнул, что российская агрессия началась задолго до августовской войны 2008 года и продолжается в виде гибридной войны по сей день.



«10-лет назад процесс агрессии, осуществленной против Грузии, не завершился, так как логика Москвы, которая заключается в том, что Грузия не должна и не может решать свою судьбу независимо, не изменилась. Однако, не изменилась и воля грузинского народа, который твердо решил, что сам является распорядителем своей судьбы и будущего. Так было в течение многих веков, так будет продолжаться и в будущем, и мы должны знать, что в этой борьбе мы будем победителями также, как выигрывали эти бои с более крупными империями, чем Россия, и с меньшим количеством друзей, чем есть у Грузии сейчас.



Мы пока являемся частично оккупированной страной, однако победа, объединение Грузии неизбежно и гарантией этой неизбежности является грузинское общество, которое никогда не смирится и не допустит раскол страны», — заявил Георгий Маргвелашвили.















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