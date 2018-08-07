Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дуда: Агрессия РФ в Грузии - один из поворотных моментов европейской истории


07.08.2018   22:55
Президент Польши Анджей Дуда направил письмо участникам памятных мероприятий по случаю 10-й годовщины российско-грузинской войны, которые прошли в Музее Варшавского восстания.

«Агрессия российских вооруженных сил в Грузии в августе 2008 года стала одним из поворотных моментов новейшей европейской истории», - говорится в письме.

«Гордость и надежду, которыми Революция роз наполнила сердца грузин, заменили горечь и беспомощность перед лицом жестокого насилия и траур по погибшим солдатам и мирным жителям», - написал президент Польши.

Он также отметил, что военная агрессия России нарушает архитектуру европейской и мировой безопасности. Анджей Дуда подчеркнул роль президента Леха Качиньского в укреплении этой архитектуры безопасности и польско-грузинской дружбы. Польский президент 12 августа 2008 года вместе с президентами Эстонии, Литвы и Украины и премьер-министром Латвии приняли участие в митинге в поддержку суверенитета у здания грузинского парламента.

«Мы прекрасно знаем, что сегодня Грузия, завтра – Украина, послезавтра – страны Балтии, а позднее, возможно, придет время и моей страны – Польши», - предсказал тогда Лех Качиньский.

«Празднование 100-летия восстановления независимости наших государств и печальный юбилей, который выпадает в эти августовские дни, представляют исключительную возможность лучше узнать друг друга и укрепить узы дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими странами», - написал президент участникам церемонии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Ливана в октябре посетит Армению
Президент Грузии наградил Орденом Чести журналистов, погибших во время российско-грузинской войны 2008 года
МИД Германии: Одностороннее признание сепаратистских регионов Грузии Российской Федерацией и еще четырьмя государствами неприемлемо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна