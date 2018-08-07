Дуда: Агрессия РФ в Грузии - один из поворотных моментов европейской истории

07.08.2018 22:55 Президент Польши Анджей Дуда направил письмо участникам памятных мероприятий по случаю 10-й годовщины российско-грузинской войны, которые прошли в Музее Варшавского восстания.



«Агрессия российских вооруженных сил в Грузии в августе 2008 года стала одним из поворотных моментов новейшей европейской истории», - говорится в письме.



«Гордость и надежду, которыми Революция роз наполнила сердца грузин, заменили горечь и беспомощность перед лицом жестокого насилия и траур по погибшим солдатам и мирным жителям», - написал президент Польши.



Он также отметил, что военная агрессия России нарушает архитектуру европейской и мировой безопасности. Анджей Дуда подчеркнул роль президента Леха Качиньского в укреплении этой архитектуры безопасности и польско-грузинской дружбы. Польский президент 12 августа 2008 года вместе с президентами Эстонии, Литвы и Украины и премьер-министром Латвии приняли участие в митинге в поддержку суверенитета у здания грузинского парламента.



«Мы прекрасно знаем, что сегодня Грузия, завтра – Украина, послезавтра – страны Балтии, а позднее, возможно, придет время и моей страны – Польши», - предсказал тогда Лех Качиньский.



«Празднование 100-летия восстановления независимости наших государств и печальный юбилей, который выпадает в эти августовские дни, представляют исключительную возможность лучше узнать друг друга и укрепить узы дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими странами», - написал президент участникам церемонии.















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