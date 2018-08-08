Маргвелашвили: Победа и объединение страны все ближе, так не сломлены ни наша мораль и ни наша вера

08.08.2018 10:49 10 лет прошло с августовской трагедии. Еще раз хочу напомнить всем, что это было не первое нападение на свободную Грузию, — об этом президента Грузии заявил на братском кладбище в Мухатгверди, где почтил память героев, погибших в Августовской войне.



«Впервые Россия попыталась наказать нас в первые же годы восстановления нашей независимости. Это была война 90-ых, которую Россия вела как в Абхазии, так и Цхинвальском регионе. 10 лет назад была еще одна волна вероломного нападения», — заявил Георгий Маргвелашвили.



По его словам, победа и объединение страны все ближе, так не сломлена ни мораль и ни вера.



«Сегодня, когда мы думаем о прошлом, мы видим, что победа и объединение страны все ближе, так не сломлены ни наша мораль и ни наша вера и увеличено количество сторонников. Всех тех людей, у которых на сердце тяжесть, хочу утешить, что каждый день, каждые месяц приближает нас к объединению нашей страны, а не отдаляет. Так происходило и ранее и так будет и в будущем», — заявил президент.















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