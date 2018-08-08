Госдеп США призывает Россию выполнять соглашение о прекращении огня от 2008 года

08.08.2018 10:50 США призывают Россию вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии, — об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.



«Наша позиция по поводу оккупации Россией регионов Грузии, Абхазии и «т.н. Южной Осетии» является непоколебимой. Эти регионы принадлежат Грузии и не являются частью России. США продолжают поддерживать суверенитет и независимость Грузии, а также ее международно признанные границы. Эта политика не изменится. США призывают Россию вывести свои вооруженные силы на позиции, существующие до вторжения, согласно соглашению о прекращении огня от 2008 года», — заявила Хизер Науэрт.



На вопрос журналиста, поддерживают ли США вступление Грузии в НАТО, представитель Госдепа отметила, что на саммите в Бухаресте НАТО приняло решение, что Грузия станет членом альянса.















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