Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Госдеп США призывает Россию выполнять соглашение о прекращении огня от 2008 года


08.08.2018   10:50
США призывают Россию вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии, — об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Наша позиция по поводу оккупации Россией регионов Грузии, Абхазии и «т.н. Южной Осетии» является непоколебимой. Эти регионы принадлежат Грузии и не являются частью России. США продолжают поддерживать суверенитет и независимость Грузии, а также ее международно признанные границы. Эта политика не изменится. США призывают Россию вывести свои вооруженные силы на позиции, существующие до вторжения, согласно соглашению о прекращении огня от 2008 года», — заявила Хизер Науэрт.

На вопрос журналиста, поддерживают ли США вступление Грузии в НАТО, представитель Госдепа отметила, что на саммите в Бухаресте НАТО приняло решение, что Грузия станет членом альянса.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дуда назвал агрессию России против Грузии переломным моментом в истории Европы
Финляндия призвала Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Американские сенаторы предлагают создать координационный офис с ЕС о поддержке санкций против РФ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна