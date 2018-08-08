Демонстрация солидарности и твердой поддержи дружественных Грузии стран на 10-ую годовщину августовской войны

08.08.2018 10:52 Наряду с визитом представителей высокого ранга четырех стран на 10-ую годовщину российско-августовской войны, в течение последних дней, в отношении нашей страны была не раз продемонстрирована солидарность и твердая поддержка.



Недавно, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт на брифинге заявила, что Госдеп призывает Россию выполнять соглашение о прекращении огня от 2008 года.



«Наша позиция по поводу оккупации Россией регионов Грузии, Абхазии и «т.н. Южной Осетии» является непоколебимой. Эти регионы принадлежат Грузии и не являются частью России. США продолжают поддерживать суверенитет и независимость Грузии, а также ее международно признанные границы. Эта политика не изменится. США призывают Россию вывести свои вооруженные силы на позиции, существующие до вторжения, согласно соглашению о прекращении огня от 2008 года», — заявила Хизер Науэрт.



Вместе с тем, на 10-ую годовщину Августовской войны государственный секретарь Майк Помпео подтвердил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.



Заявление распространило министерство иностранных дел Словакии и отметило, что Словацкая Республика продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в ее международно признанных границах и поддерживает ее евроатлантические стремления. Министерство призывает правительство Российской Федерации соблюдать соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутое при посредничестве Евросоюза, и прекратить незаконное присутствие военного контингента в т.н. Южной Осетии и Абхазии.



Министерство иностранных дел Дании опубликовало в Twitter заявление в связи 10-й годовщиной агрессии, осуществленной Россией против Грузии и отметило, что Россия должна уважать соглашение о прекращении огня от 2008 года.



В заявлении МИД Японии говорится, что мирное урегулирование конфликта необходимо для мира и стабильности в Грузии и во всем регионе.



Согласно заявлению МИД Германии, признание грузинских регионов Абхазии и Цхинвали в качестве независимых государств недопустимо и неприемлемо. Об этом говорится в заявлении МИД Германии в связи с 10-й годовщиной российско-грузинской войны. «Германия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах. Признание Россией и четырьмя другими странами этих регионов как независимыми государствами неприемлемо», — говорится в заявлении.



Призываем Россию полностью выполнить шестипунктное Соглашение от 12 августа 2008 года, — данное заявление министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём опубликовала в своем Twitter.



В своем заявлении министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде отметила, что с августа 2008 года прошло 10 лет, но конфликт по-прежнему не разрешен, и российские вооруженные силы остаются на территории Грузии. По ее словам, несмотря на Соглашение от 12 августа 2008 года, Россия усилила военный контингент в оккупированных регионах Грузии.



Неформальная группа друзей Грузии в ОБСЕ распространила совместное заявление в связи с 10-й годовщиной августовской войны 2008 года Страны-участницы ОБСЕ выражают полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и призывают Российскую Федерацию отозвать признание т.н. независимости регионов Грузии Абхазии и т.н. Южной Осетии.



Мы призываем Россию вывести вооруженные силы из Грузии, чтобы создать условия для примирения и мирного урегулирования конфликта, — заявил государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан в специальном видеобращении в связи с 10-ой годовщиной российской агрессии против Грузии. Видеообращение министра опубликовало посольство Великобритании в Грузии.



Десять лет назад Россия грубо нарушила суверенитет и территориальную целостность Грузии, — об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице правительства Эстонии в Twitter. Заявление сопровождается картой Грузии, на которой отмечены оккупированные Россией Абхазия и Цхинвали.



Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало заявление в связи 10-й годовщиной агрессии, осуществленной Россией против Грузии.



«Согласно международному праву, Абхазия и регион т.н. Южной Осетии принадлежат Грузии. Международные отношения должны основываться на законах, правилах и принципах хартии ООН. Важно, чтобы конфликты в Грузии были урегулированы мирным путем», — заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.



Министерство иностранных дел Польши распространило специальное заявление в связи с 10-й годовщиной агрессии России против Грузии.



«Десять лет назад, в результате военной агрессии Российской Федерации против Грузии, Абхазия и Цхинвальский регион оказались под сепаратистскими правлениями, которые были основаны и поддержаны Москвой.



Министерство иностранных дел Польши с 2008 года проводит мониторинг за ситуацией в этих двух регионах, и поддерживает усилия международного сообщества по восстановлению территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении в МИД Польши.















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