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Заседание правительства Тбилиси началось с минуты молчания


08.08.2018   11:34
Заседание правительства Тбилиси началось с минуты молчания.

На заседании мэр столицы Каха Каладзе говорил об Августовской войне и отметил, что это было самым трагичным событием в новейшей истории Грузии.

«Прошло уже более двух десятков лет с широкомасштабной военной интервенции со стороны Российской Федерации и начала агрессии, жертвами которой стали многие люди, в том числе и мирное население. На своей родине появился новый поток беженцев, которые не теряют надежду на возвращение в свои дома и мирного сосуществования с абхазскими и осетинскими согражданами. Эта война, вместе с огромной трагедией и болью, хранит и много историй героизма и самоотверженности. Наш долг – увековечить память этих людей. Именно поэтому, до начала заседания, хочу попросить всех минутой молчания почтить память погибших героев», — заявил Каха Каладзе.






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