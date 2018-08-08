Заседание правительства Тбилиси началось с минуты молчания

08.08.2018 11:34 Заседание правительства Тбилиси началось с минуты молчания.



На заседании мэр столицы Каха Каладзе говорил об Августовской войне и отметил, что это было самым трагичным событием в новейшей истории Грузии.



«Прошло уже более двух десятков лет с широкомасштабной военной интервенции со стороны Российской Федерации и начала агрессии, жертвами которой стали многие люди, в том числе и мирное население. На своей родине появился новый поток беженцев, которые не теряют надежду на возвращение в свои дома и мирного сосуществования с абхазскими и осетинскими согражданами. Эта война, вместе с огромной трагедией и болью, хранит и много историй героизма и самоотверженности. Наш долг – увековечить память этих людей. Именно поэтому, до начала заседания, хочу попросить всех минутой молчания почтить память погибших героев», — заявил Каха Каладзе.















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