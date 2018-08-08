Бахтадзе: Я уверен, что будущее поколение будет жить в единой и достойной Грузии

08.08.2018 12:20 Георгий и Гела Ромелашвили являются настоящими героями для всех грузин и как их дети гордятся героическим поступком отцов, так гордимся и все мы, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил посетив семью военнослужащих, погибших на российско-грузинской войне 2008 года.



Глава правительства поблагодарил отца солдат Мураза Ромелашвили за воспитание героев и отметил, что их самоотверженность является примерной для всех.



«Достойные родители воспитывают достойных людей и граждан. Вы – герой за то, что воспитали героев. Георгий и Гела пожертвовали жизнью за родину и их дети должны жить с гордо поднятой головой, в достойной стране. Это обязательство – на наших плечах», — заявил премьер-министр.



Премьер-министра сопровождали министр обороны Леван Изория, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и советник по вопросам регионального развития Созар Субари.















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