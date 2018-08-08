Канада призывает Россию, выполнять соглашение о прекращении огня 2008 года

08.08.2018 12:28 Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сделала заявление в связи с десятилетней годовщиной российской агрессии осуществленной против Грузии. В Оттаве заявляют, что даже спустя 10 лет после трагических событий 100 000 грузин остаются беженцами, а тысячам граждан приходится жить под руссийской оккупацией.



«Россия продолжает оккупацию т.н. Южной Осетии и Абхазии, что является нарушением международного права и территориальной целостности Грузии. Граждане, проживающие на оккупированных территориях и возле линии оккупации, по-прежнему являются жертвами криминала и нарушений прав человека. В том числе, частых похищений людей, ограничений свободного передвижения и убийств», — говорится в заявлении.



Оттава призывает Россию, выполнить соглашение о прекращении огня от 2008 года для мирного урегулирования конфликта.



«Канада также призывает Россию, разрешить членам Европейской мониторинговой миссии доступ на те территории Грузии, где Россия осуществляет эффективный контроль», — говорится в заявлении.



Канадское правительство приветствует инициативу властей Грузии, направленную на улучшение условий жизни граждан возле оккупационной линии и в то же время, осуждает нарушение Россией международного права.



«Канада всегда осуждает неприемлемое поведение России на международной арене. Мы будем продолжать работать с партнерами, чтобы призвать Россию к ответу за незаконное поведение. Канада стоит рядом с Грузией, когда дело касается защиты её суверенитета и территориальной целостности», — говорится в заявлении МИД Канады.















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