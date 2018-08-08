В селе Квемо Алвани почтили память национального героя Георгия Анцухелидзе

08.08.2018 12:52 В селе Квемо Алвани почтили память национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе.



Военнослужащие, представители местных властей и политических партий возложили венок к мемориалу.



«Мы помним героев войны и чтим их память. Помним людей, которых изгнали из собственных домов. Государство стоит рядом с ними. Правительство сделает все в целях урегулирования конфликта», — заявил губернатор Кахети Ираклий Кадагишвили.



Младший сержант 41 батальона четвертой пехотной бригады ВС Грузии Георгий Анцухелидзе попал в плен во время российско-грузинской войны 2008 года и погиб от пыток.



После гибели Георгию Анцухелидзе присвоили звание «Национального героя Грузии».















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