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В селе Квемо Алвани почтили память национального героя Георгия Анцухелидзе


08.08.2018   12:52
В селе Квемо Алвани почтили память национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе.

Военнослужащие, представители местных властей и политических партий возложили венок к мемориалу.

«Мы помним героев войны и чтим их память. Помним людей, которых изгнали из собственных домов. Государство стоит рядом с ними. Правительство сделает все в целях урегулирования конфликта», — заявил губернатор Кахети Ираклий Кадагишвили.

Младший сержант 41 батальона четвертой пехотной бригады ВС Грузии Георгий Анцухелидзе попал в плен во время российско-грузинской войны 2008 года и погиб от пыток.

После гибели Георгию Анцухелидзе присвоили звание «Национального героя Грузии».






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