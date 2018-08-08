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В селе Квемо Алвани почтили память национального героя Георгия Анцухелидзе
08.08.2018 12:52
В селе Квемо Алвани почтили память национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе.
Военнослужащие, представители местных властей и политических партий возложили венок к мемориалу.
«Мы помним героев войны и чтим их память. Помним людей, которых изгнали из собственных домов. Государство стоит рядом с ними. Правительство сделает все в целях урегулирования конфликта», — заявил губернатор Кахети Ираклий Кадагишвили.
Младший сержант 41 батальона четвертой пехотной бригады ВС Грузии Георгий Анцухелидзе попал в плен во время российско-грузинской войны 2008 года и погиб от пыток.
После гибели Георгию Анцухелидзе присвоили звание «Национального героя Грузии».
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